В Афганистане попытались взорвать вице-президента

В Афганистане совершили покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха. Об этом пишет TRT World, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства ехал на работу, когда на него попытались совершить нападение. На пути следования кортежа чиновника в Кабуле взорвался заминированный автомобиль. Сам Салех не пострадал, но погибли трое его телохранителей.

Дым поднимается от места, где на Амруллу Салеха попытались совершить покушение

Как минимум 12 человек ранены в результате теракта. По словам представителей министерства здравоохранения, в местную больницу доставили два тела и семь пострадавших.

"Сегодня враги Афганистана снова попытались нанести вред Салеху, но им не удалось достичь своей злостной цели", - написал представитель вице-президента Разван Мурад. Обстоятельства происшествия выясняются.

21 июля в Афганистане девушка застрелила двух бойцов террористического движения "Талибан" и ранила еще нескольких, после того как они убили ее родителей за поддержку правительства. Несколько других террористов попытались напасть на нее, но сельские жители и проправительственные ополченцы изгнали их после перестрелки.