https://news.day.az/world/1269151.html Рекордный экономический спад в ЕС - ВИДЕО
Рекордный экономический спад в ЕС - ВИДЕО
Европейская экономика переживает рекордный спад из-за пандемии коронавируса. В Европейском статистическом управлении отмечают, что очередное снижение показателей стало самым значительным с начала ведения наблюдений в 1995 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в текущем году по итогам II квартала ВВП Евросоюза рухнул на 11,4%, ВВП 19 стран еврозоны потерял 11,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года экономика еврозоны сократилась 14,7%, а ВВП ЕС - на 13,9%.
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