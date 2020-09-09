Рекордный экономический спад в ЕС

Европейская экономика переживает рекордный спад из-за пандемии коронавируса. В Европейском статистическом управлении отмечают, что очередное снижение показателей стало самым значительным с начала ведения наблюдений в 1995 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в текущем году по итогам II квартала ВВП Евросоюза рухнул на 11,4%, ВВП 19 стран еврозоны потерял 11,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года экономика еврозоны сократилась 14,7%, а ВВП ЕС - на 13,9%.