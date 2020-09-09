В Чехии столкнулись поезда

Не менее 13 человек получили в среду травмы в результате произошедшего в Кдине (юго-запад Чехии) столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом, используемым для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей.

Об этом сообщил журналистам представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Чехии Петер Понцар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени на вокзале города Кдине, травмы получили, как минимум, 13 человек, - отметил он. - Один из них пострадал очень тяжело".

Причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов. Согласно одной из версий, виновным в столкновении является машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. Рассматривается также виновность диспетчера, обеспечивавшего безопасность движения на данном участке железной дороги.