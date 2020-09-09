В России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 218.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 6 409 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 856 458.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 18 135. За минувшие сутки зафиксировано 142 летальных исхода.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 041 007 случаев COVID-19.