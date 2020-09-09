https://news.day.az/world/1269199.html В России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса
В России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 218.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 6 409 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 856 458.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 18 135. За минувшие сутки зафиксировано 142 летальных исхода.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 041 007 случаев COVID-19.
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