В России задержан киллер с автоматом

В Курганской области задержали предполагаемого киллера с автоматом, который готовил покушение на губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У мужчины изъяли, помимо автомата Калашникова с патронами и глушителем, пистолет с патронами. Он вел слежку за передвижениями губернатора, пробивал номера автомобилей, на которых передвигается глава региона, следил за его графиком, составлял список объектов, которые посещает Шумков.

Другой источник издания полагает, что против главы региона готовились противоправные действия. Сразу после задержания к судьбе подозреваемого стали проявлять интерес и выяснять детали следствия структуры, связанные с крупной корпорацией Курганской области.

Вадим Шумков возглавил регион в сентябре 2019 года, до этого год был временно исполняющим обязанности губернатора. Переехал в Курганскую область из Тюменской, где работал вице-губернатором.