https://news.day.az/world/1269244.html В Москве началась вакцинация в рамках исследования вакцины от коронавируса
В Москве началась вакцинация в рамках исследования вакцины от коронавируса
Первые жители Москвы уже получили прививку от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку", - сказала она.
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