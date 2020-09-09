В Москве началась вакцинация в рамках исследования вакцины от коронавируса

Первые жители Москвы уже получили прививку от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку", - сказала она.