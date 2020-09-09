Мужчина с топором устроил погром в гипермаркете в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете. Задержание дебошира в магазине на проспекте сняли на видео очевидцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам свидетелей инцидента, хулиган разбрасывал товары и кричал "Берите все даром!"

В итоге охрана обезвредила дебошира, а затем передала его сотрудникам правоохранительных органов.