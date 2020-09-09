https://news.day.az/world/1269280.html Мужчина с топором устроил погром в гипермаркете в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Мужчина с топором устроил погром в гипермаркете в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете. Задержание дебошира в магазине на проспекте сняли на видео очевидцы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам свидетелей инцидента, хулиган разбрасывал товары и кричал "Берите все даром!"
В итоге охрана обезвредила дебошира, а затем передала его сотрудникам правоохранительных органов.
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