https://news.day.az/world/1269283.html За сутки в Иране от коронавируса умерли 127 человек
За сутки в Иране от коронавируса умерли 127 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 127 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 22 669.
За последние сутки в Иране выявлено 2 313 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 393 425, состояние 3 735 инфицированных оценивается как тяжелое.
От заболевания вылечились 339 111 человек.
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