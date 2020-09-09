За сутки в Иране от коронавируса умерли 127 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 127 человек. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.  

Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 22 669.

За последние сутки в Иране выявлено 2 313 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 393 425, состояние 3 735 инфицированных оценивается как тяжелое. 

От заболевания вылечились 339 111 человек.