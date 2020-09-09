Горит западное побережье США

Лесные пожары добрались до штата Орегон, расположенного к северу от Калифорнии. На их тушение брошены все возможные силы. Огонь стремительно подступает к жилым районам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, западное побережье США уже несколько недель страдает от огненной стихии.

Больше десятка человек, в том числе пожарные, получили ожоги и отравление угарным газом при тушении крупного природного возгорания в центральной части Калифорнии. Трое пострадавших доставлены по воздуху в больницу города Фресно. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Национальная гвардия штата ранее во вторник сообщила о спасении более 150 человек из зоны природных пожаров в лесопарке Сьерра.

В этом году Калифорния уже поставила несколько печальных рекордов: общая площадь пожаров приближается к миллиону гектаров, а температура воздуха превысила 49 градусов по Цельсию.

В штате введен режим чрезвычайной ситуации из-за небывалой жары и пожаров. Без электроснабжения остаются более 193 тыс. потребителей.