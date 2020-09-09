За участниками испытаний вакцины "Спутник V" будут наблюдать 180 дней

Медики будут наблюдать за добровольцами, принимающими участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", в течение 180 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Сегодня в Москве начались масштабные пострегистрационные исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Состояние здоровья добровольцев, принимающих участие в исследовании, будет контролироваться с применением специально разработанного приложения, а данные о их самочувствии и возможных нежелательных реакциях попадут в специальный регистр. Период участия в исследовании каждого добровольца - 180 дней. В течение всего срока все участники будут находиться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, то вакцинация добровольцев в среду началась на базе шести медицинских организаций в Москве. В Минздраве пояснили, что для отслеживания нежелательных реакций на применение вакцины в рамках третьего этапа исследований создано и запущено специальное мобильное приложение для фиксации основных параметров здоровья. "В течение трех дней после введения вакцины каждый участник исследования должен будет ежедневно заполнять анкету в мобильном приложении, содержащую вопросы о состоянии своего здоровья и самочувствия. В последующие дни заполнить анкету можно будет при наличии жалоб", - сообщили в пресс-службе.

Все сведения о состоянии здоровья добровольцев, реакции организма на препарат, а также сведения о лекарственных препаратах, принимаемых в течение месяца после вакцинации попадут в единую информационную систему и станут доступны врачам для анализа.