Еврокомиссия завершила переговоры о предзаказе шестой вакцины, находящейся в разработке

Еврокомиссия (ЕК) в среду сообщила о завершении переговоров с консорциумом фармакологических компаний BioNTech и Pfizer о предзаказе для стран ЕС вакцины против коронавируса, когда та выйдет на рынок. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейская комиссия сегодня завершила предварительные переговоры с компанией BioNTech - Pfizer о поставках потенциальной вакцины против коронавируса. Таким образом, ЕК завершила формирование европейского портфеля [будущих] вакцин. Договоренность с BioNTech - Pfizer предусматривает поставку для стран ЕС 200 млн доз вакцины, когда она докажет свою эффективность, с возможностью дополнительной поставки до 100 миллионов доз", - говорится в документе.

"Эта компания стала шестой, с которой Еврокомиссия завершила переговоры. До этого были достигнуты соглашения с Sanofi - GSK - 31 июля, Johnson&Johnson - 13 августа, CureVac - 18 августа, а также Moderna - 24 августа. Первый контракт [по предзаказу будущей вакцины] был подписан с AstraZeneca и уже вступил в силу 27 августа", - сообщила Еврокомиссия. Договор с AstraZeneca предусматривает поставку в страны Евросоюза 400 млн доз потенциальной вакцины от нового коронавируса, Еврокомиссия уже оплатила €336 млн в счет будущего контракта.

Как ранее сообщила бельгийская газета Soir, контракт ЕС и AstraZeneca снимет с этой компании всю ответственность за возможные побочные эффекты будущей вакцины. Производитель вакцины не будет платить компенсации в случае судебных исков об ущербе для здоровья от действия вакцины. Вся судебная ответственность ляжет даже не на второго контрагента - Еврокомиссию, а на правительства государств ЕС, которые будут эту вакцину закупать.

8 сентября фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Представитель AstraZeneca указал, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". При этом американский медицинский журнал "Стат" уточнил, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, "как ожидается, поправится".