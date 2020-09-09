В Италии одобрили производство нового теста на COVID-19

Минздрав Италии одобрил производство нового теста на COVID-19, который позволит выявить коронавирус за три минуты. Об этом в среду сообщила газета Sole 24 Ore.

Тест, разработанный итальянской компанией из города Мерате (область Ломбардия) совместно со специалистами университета Саннио, основывается на анализе слюны, брать мазок из носоглотки не требуется, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани также проводятся испытания экспресс-тестов по образцу слюны, результаты ожидаются к концу месяца", - приводит газета Messaggero слова советника по здравоохранению столичной области Лацио Алессио Д'Амато.

По последним данным, в Италии общее число инфицированных с начала пандемии превысило 280 тыс., из которых излечился 210 801 пациент, умерли 35 563. Стало расти число заразившихся на юге страны, постепенно увеличивается число госпитализированных, в частности, в отделения интенсивной терапии. Несмотря на увеличение суточного прироста новых случаев резких скачков за последние две недели не регистрируется. Ежедневно выявляется от 1 до 1,6 тыс. новых инфицированных.

При этом значительно выросло число проводимых тестов - со средних 50 тыс. до почти 100 тыс. в день.