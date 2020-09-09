Tiffany подала в суд на LVMH - Названа причина

Транснациональная ювелирная компания Tiffany подала иск в суд штата Дэлавэр (США) в отношении французского концерна по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) из-за затягивания последней процесса слияния. Об этом сообщила в среду пресс-служба ювелирной компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, концерн LVMH намеренно до сих пор не направил документы для антимонопольных регуляторов, чтобы затянуть сделку. Tiffany связывает это с желанием французских властей такими действиями переубедить США вводить дополнительные пошлины в отношении ряда французских товаров, в число которых входят и предметы роскоши.

"Мы сожалеем о том, что нам пришлось прибегнуть к таким действиям, но LVMH не оставил нам другого выбора, кроме начала судебного процесса, чтобы защитить нашу компанию и акционеров. В Tiffany уверены, что выполняли все обязательства соглашения о слиянии и привержены завершению сделки в сроки, согласованные в прошлом году. Tiffany ожидает того же от LVMH", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров Роджера Фараха.

Изначально слияние компаний было намечено на конец лета, однако в конце августа агентство France-Press сообщило, что компании перенесли сроки на три месяца из-за того, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно замедлил переговоры и оформление финансовых документов. Как отмечает агентство, финансовое положение Tiffany значительно ухудшилось в условиях пандемии, в особенности в период действия карантина. Компания понесла убытки в $65 млн в феврале - апреле, тогда как годом ранее в этот же период ее доход составлял $125 млн.

Принадлежащий французскому миллиардеру Бернару Арно концерн LVMH, являющийся мировым лидером в сфере предметов роскоши, сообщил в ноябре прошлого года о намерении приобрести Tiffany за €16,2 млрд. В концерне считают, что такая сделка позволит LVMH укрепить свои позиции в США - на втором по значимости в мире рынке предметов роскоши. Коммерческие операции в США обеспечивают LVMH 24% оборотного капитала.