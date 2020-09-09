США выводят половину контингента из Ирака

Военный контингент США в Ираке до конца сентября сократится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс. военнослужащих. Об этом в среду, 9 сентября, заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, сообщило российское информагентство Интерфакс.

Оставшиеся американские военные продолжат помогать иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", отметил генерал, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщалось, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении сократить американский военный контингент в Афганистане до менее чем пяти тысяч человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен объявить о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане - накануне очередных президентских выборов в США.