https://news.day.az/world/1269372.html Теракт в центре столицы Сомали
Теракт в центре столицы Сомали
Мощный взрыв произошел в среду в столице Сомали Могадишо в районе национального театра, неподалеку от президентского дворца.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский информационный портал Gubjug News.
Сомалийская радиостанция Shabelle передала, что террорист подорвал себя около магазина, который продает чай. Согласно данным, погибли трое человек, включая одного ребенка.
На 10 сентября в Могадишо назначена встреча президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с лидерами всех регионов страны в связи с предстоящими всеобщими выборами.
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