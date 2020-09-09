В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 254 тысячи

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 837.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 284 943, за прошедшие 24 часа 1 673 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 943 человека, общее число выздоровевших достигло 254 188.