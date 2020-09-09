https://news.day.az/world/1269385.html В Нидерландах зафиксирован рекордный с апреля прирост случаев COVID-19
В Нидерландах зафиксирован рекордный с апреля прирост случаев COVID-19
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 1 140 человек, сообщил министр здравоохранения страны Хюго де Йонг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что число заразившихся в стране быстро растет среди молодежи.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили 77 688 случаев коронавируса, 6 246 человек скончались.
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