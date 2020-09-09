https://news.day.az/world/1269390.html В Британии число случаев коронавируса превысило 355 тысяч
В Британии число случаев коронавируса превысило 355 тысяч
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 355 219.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
Отмечается, что за сутки выявили 2659 новых случаев инфицирования.
Всего в Великобритании умерли 41 594 пациента с COVID-19.
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