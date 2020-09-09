В Британии число случаев коронавируса превысило 355 тысяч

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 355 219.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Отмечается, что за сутки выявили 2659 новых случаев инфицирования.

Всего в Великобритании умерли 41 594 пациента с COVID-19. 