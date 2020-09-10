Байден обвинил Трампа в замалчивании опасности коронавируса

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил в Twitter действующего главу государства Дональда Трампа в том, что тот, зная об опасности коронавируса, скрывал это от общественности.

"Он (Трамп) знал. Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала все на своем пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности", - написал Байден, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политик добавил, что это было предательством американцев, от которого зависели жизни и смерти людей.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 6,5 миллиона, выздоровели 3,8 миллиона, погибли почти 195 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.