Трамп считает, что спас миллионы людей от COVID-19

Президент США Дональд Трамп убежден, что если бы не действия его администрации во время пандемии коронавируса, то "умерли бы миллионы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он отметил, что американские власти провели "невероятную работу". При этом глава Белого дома отказался взять на себя ответственность за высокую смертность от COVID-19 в США.

"Думаю, если мы бы не делали то, что мы делали, умерли бы миллионы людей. Мы закрыли страну, мы сделали это очень эффективно", - сказал Трамп в ходе беседы с журналистами.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции нового типа: число случаев заражения превысило 6,5 млн, выздоровели более 3,8 млн пациентов, скончались почти 195 тысяч человек.