COVID-19: Лондон вводит новые запреты из-за беспечной молодежи

Европейские страны вводят очередные ограничения в попытке сдержать "вторую волну" коронавируса. С 14 сентября жителям Великобритании запретят собираться группами более шести человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Последние три дня здесь фиксируют по 2,5 - 3 тысячи новых случаев заражения. Правительство связывает рост числа заболевших, прежде всего, с нежеланием молодежи принимать необходимые меры предосторожности.

"В первую очередь, чтобы снизить вероятность распространения вируса, мы должны вести себя соответствующим образом. Также необходимо улучшить качество работы наших медицинских служб, чтобы они могли зафиксировать любой всплеск заболевания. В настоящий момент главное - удостовериться в структурных изменениях в поведении людей, укрепить систему здравоохранения, в частности, в том, что касается тестирования населения, поиска контактировавших с больными лиц и их изоляции," - говорит Дэвид Набарро, спецредставитель ВОЗ.

В центре Мадрида несколько десятков человек собрались, чтобы попросить власти спасти гостиничный и ресторанный бизнес. Они заявляют об отсутствии адекватных мер по восстановлению этих секторов, пострадавших из-за введения ограничений на фоне распространения коронавируса. Сегодня в испанской столице ношение масок обязательно во всех общественных местах - даже на террасах кафе. Собираться можно компаниями не более 10 человек.

Тем временем, чешские иммунологи из Университета Палацкого представили новые экспресс-тесты на коронавирус для массового использования. Узнать о наличии инфекции в организме любой человек - в том числе бессимптомный носитель - сможет уже через после сдачи анализа.