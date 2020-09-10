Семь сотрудников ООН стали жертвами COVID-19 в Йемене

Семь сотрудников ООН во время миссии на территории Йемена заразились коронавирусной инфекцией и умерли от осложнений болезни. Об этом в среду, 9 сентября, сообщила газета Asharq Al-Awsat, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что еще десятки сотрудников организации, пребывающих в арабской стране в рамках гуманитарных программ, инфицированы новым COVID-19.

По официальным данным, в Йемене зафиксировано 1999 случаев коронавируса, из них 576 закончились смертью и 1209 - выздоровлением.

Однако, по сведениям ООН, власти Йемена проводят недостаточное количество тестов, вследствие чего данные об эпидситуации в стране не совсем объективны. На самом деле в стране могут быть десятки тысяч случаев COVID-19.