https://news.day.az/world/1269424.html Шесть человек стали жертвами лесных пожаров в США
Шесть человек стали жертвами лесных пожаров в США
Из-за лесных пожаров в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон погибли уже по меньшей мере шесть человек, передает телеканал NBC.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается, что жертвой пожаров в Вашингтоне стал один ребенок. В Орегоне погибли мальчик и его бабушка. Кроме того, огонь привел к гибели трех человек в Калифорнии. Их останки еще не идентифицировали.
Ранее в США сообщили о 96 крупных пожарах в этих трех штатах.
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