Deutsche Bank предупредил о начале "глобальной эпохи беспорядка"

Deutsche Bank, ранее предсказавший ослабнении доллара, предупреждает о новой угрозе - эпоху глобализации, длившуюся 20 лет, сменяет "век беспорядка".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

В новой эпохе соперничество Вашингтона и Пекина завершится победой китайской экономики после долгих лет борьбы, сообщается в исследовании Deutsche Bank. Американская экономика, которая сейчас остается крупнейшей в мире, уступит экономике Китая, занимающей пока второе место в мире.

Президент США Дональд Трамп, начавший торговую войну против Китая, в случае переизбрания на новый срок продолжит разрыв всех связей с Китаем.

Это борьба по жесткости напомнит 40-летнюю "холодную войну" - противостояние США и СССР, начавшееся после Второй мировой войны. Вырастет влияние молодых поколений на политику. Несмотря на новые технологии, ускорится рост инфляции и изменение климата. Пандемия увеличит неравенство.

В мире продолжится рост глобального долга, который перед появлением коронавируса уже вырос до рекорда в 188 триллионов долларов, или 230% мирового ВВП, а во время пандемии достиг новых высот - 255 триллионов долларов, или 322% глобального ВВП.

ЕС и США сохранят политику низких ставок и "вертолетных денег", наводняя рынки дешевым капиталом. Эпоха беспорядка продлится не менее десятилетия. Финансовая турбулетность вырастет, а скачки цен на рынках позволят удачливым инвесторам зарабатывать, прогнозируют авторы исследования.