В Грузии началась вторая волна коронавируса

В Грузии начинается вторая волна пандемии коронавируса, однако причин для паники нет, премьер-министр Георгий Гахария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, глава кабмина отметил, что "57 случаев сегодня и 44 вчера прямо указывают", что эпидемиологическая ситуация потихоньку меняется".

"Мы предполагали вторую волну", "ждали осенью, и осенью процесс начинается", констатировал он. "Никаких поводов для паники нет, потому что мы полностью управляем ситуацией", - сказал премьер.

"Ситуация под контролем", - заверил он. Гахария напомнил, что с первых дней распространения эпидемии правительство начало действовать, а важнейшим шагом стало управление рисками распространения вируса.