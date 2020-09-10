https://news.day.az/world/1269562.html Германия смягчает ограничения на зарубежные поездки граждан
Германия смягчает ограничения на зарубежные поездки граждан
Общенациональное предостережение для граждан Германии от поездок за пределы шенгенской зоны и Европейского союза отменяется с 1 октября. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило радио Deutsche Welle со ссылкой на министерстве иностранных дел Германии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По его данным, с 1 октября в отношении каждой страны немецким правительством будет применяться индивидуальный подход с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
К странам со значительными темпами распространения коронавируса будут действовать предостережения от поездок. При этом в Германии хотят достичь договоренностей об аналогичных правилах с другими членами Евросоюза.
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