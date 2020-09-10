https://news.day.az/world/1269564.html Будто на Марсе: Сан-Франциско окрасился в оранжевый цвет - ВИДЕО
Будто на Марсе: Сан-Франциско окрасился в оранжевый цвет - ВИДЕО
Будто на Марсе в одночасье оказались жители Сан-Франциско.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за бушующих в окрестностях пожаров местные пейзажи напоминают декорации к научно-фантастическому фильму.
В любое время суток здесь темно, будто ночью: солнечные лучи не могут пробиться сквозь густые клубы дыма. Небо над городом окрасилось в оранжево-красный цвет. В некоторых районах Сан-Франциско с неба падает пепел.
Калифорнийские пожары унесли жизни по меньшей мере 11 человек. Площадь возгорания приближается к отметке в тысячу гектаров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре