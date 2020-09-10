Будто на Марсе: Сан-Франциско окрасился в оранжевый цвет

Будто на Марсе в одночасье оказались жители Сан-Франциско.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за бушующих в окрестностях пожаров местные пейзажи напоминают декорации к научно-фантастическому фильму.

В любое время суток здесь темно, будто ночью: солнечные лучи не могут пробиться сквозь густые клубы дыма. Небо над городом окрасилось в оранжево-красный цвет. В некоторых районах Сан-Франциско с неба падает пепел.

Калифорнийские пожары унесли жизни по меньшей мере 11 человек. Площадь возгорания приближается к отметке в тысячу гектаров.