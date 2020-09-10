https://news.day.az/world/1269571.html Число умерших от коронавируса в Иране достигло 22 798
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 22 798
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 129 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 22 798.
За последние сутки в Иране выявлено 2 063 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 395 488, состояние 3 728 инфицированных оценивается как тяжелое.
От заболевания вылечились 340 842 человека.
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