Сильный пожар разгорелся в порту Бейрута

Порт Бейрута, где в начале августа прогремел масштабный взрыв, снова охвачен огнем, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Отмечается, что столб дыма поднимается из опустошенного района порта.

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.