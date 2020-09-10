Генсек ООН призвал мировое сообщество обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса, предупредив, что только таким образом можно обезопасить человечество от распространения инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту точку зрения он высказал в четверг на проводившемся в режиме телеконференции заседании Совета содействия международному партнерству по доступу к средствам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator, ход заседания транслировался в Twitter.

Генсекретарь ООН обратил внимание на "вызывающую обеспокоенность тенденцию многочисленных параллельных инициатив", нацеленных на решение проблемы коронавируса в масштабах одной страны. Такой подход, по его словам, не принесет успеха и подорвет глобальное реагирование на распространение инфекции. "В наилучших интересах всех стран - обеспечить равный доступ к новым вакцинам", - сказал он, добавив: "Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все". Гутерриш призвал доноров выделить дополнительно $35 млрд на производство вакцин и диагностику.

Выступивший на заседании генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также отметил, что партнерство ACT Accelerator не будет успешным "без существенного увеличения финансирования". На настоящий момент партнерство получило $2,7 млрд, сообщил он, пояснив, что "это менее чем 10% того, что требуется". "Двусторонние сделки по вакцинам и национализм в вопросе о вакцинах могут подвергнуть риску равный доступ и помешать прогрессу во всех странах в достижении прекращения заболевания COVID-19", - сказал гендиректор. Он призвал "быстро расширить" клинические испытания вакцин, а также их лицензирование и производство, чтобы они "могли начать спасать жизни".

Как заявила на заседании глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, необходимо усилить содействие партнерству ACT Accelerator, так как с его помощью мир может "инвестировать в совместные решения, цели и товары, которые спасут жизни и обеспечат безопасность всем нам". Она заявила о "глубокой приверженности Европейской комиссии" этому партнерству.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".