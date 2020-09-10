https://news.day.az/world/1269646.html Вспышка COVID-19 в Грузии: на севере страны закрывают два села
Вспышка COVID-19 в Грузии: на севере страны закрывают два села
В связи с повышенным риском распространения коронавируса, в Грузии закрыли два села Цагерского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
В частности, для въезда и выезда автомобилей закрыты села Орбели и Ладжана.
По словам губернатора Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Георгия Макарашвили, причиной стало увеличение количества инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в этих селах зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.
Всего в Грузии за последние 24 часа выявлено 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новых антирекордным показателем за сутки.
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