Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контролирующие территорию полицейские попросили журналистов и других очевидцев, в том числе пожарных, отойти на безопасное расстояние.

Склад с маслом и покрышками полыхает уже несколько часов, дым распространился на половину города.

Пока информации о погибших или пострадавших нет.

Пожар с воздуха пытаются ликвидировать вертолеты армии Ливана.

По словам губернатора ливанской столицы Марвана Абуда, причина пожара пока не известна, власти все свое внимание уделили его тушению, задействованы 16 пожарных расчетов.