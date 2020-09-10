https://news.day.az/world/1269662.html Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась
Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась
Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Контролирующие территорию полицейские попросили журналистов и других очевидцев, в том числе пожарных, отойти на безопасное расстояние.
Склад с маслом и покрышками полыхает уже несколько часов, дым распространился на половину города.
Пока информации о погибших или пострадавших нет.
Пожар с воздуха пытаются ликвидировать вертолеты армии Ливана.
По словам губернатора ливанской столицы Марвана Абуда, причина пожара пока не известна, власти все свое внимание уделили его тушению, задействованы 16 пожарных расчетов.
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