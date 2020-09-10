ВВС США применили собак-роботов на учениях

Собаки-роботы использовались на учениях американских ВВС, это один из крупнейших в истории американских военных экспериментов в области высоких технологий. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, роботов сбрасывали с борта самолета C-130, чтобы они проводили разведку местности на предмет возможных угроз.

Роботы под названием Vision 60 UGV, или "автономные беспилотные наземные транспортные средства", произведены компанией Ghost Robotics из Филадельфии.

"Электронные собаки - это всего лишь одно звено в том, что американские военные называют Advanced Battle Management System (ABMS)", - говорится в сообщении.

По словам Уилла Рокера, помощника секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению, на поле боя будущего солдаты столкнутся с "головокружительным массивом информации", для оценки которого им придется полагаться на технику.

"Оценка данных, как важного военного ресурса, имеет не меньшее значение, чем реактивное топливо или спутники", - сказал он.