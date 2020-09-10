В Нью-Йорке опустели тысячи квартир

В одном из районов Нью-Йорка на Манхэттене в результате падения спроса на аренду из-за пандемии коронавируса опустели тысячи квартир. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фирма Miller Samuel, занимающаяся оценкой недвижимости, предоставила статистические данные. Как сообщают представители компании, в августе 2020 года количество пустующих квартир на Манхэттене достигло 15 тысяч. Эта цифра почти в три раза больше, чем была год назад, - тогда она составляла 5,6 тысячи квартир. Эксперты отмечают, что за последние 14 лет это крупнейшее падение рынка аренды недвижимости, от которого больше всех пострадали однокомнатные квартиры и студии. Так, стоимость проживания в них упала на девять процентов.

Для того чтобы вернуть жильцов в город, некоторые арендодатели предлагали им почти два месяца бесплатного проживания и снижали стоимость оплаты. Однако эти меры не оказались эффективными. Бывшие жильцы так и не вернулись в апартаменты, арендуемые ими ранее, а новые арендаторы не появились. Специалисты дают по этому поводу неутешительные прогнозы и считают, что вероятность восстановления рынка в течение осени текущего года невысока.

В середине августа стало известно, что на Манхэттене опустели 13 тысяч квартир. Тогда сообщалось, что количество сделок аренды начало падать в марте. Это было связано с начавшейся пандемией коронавируса. Большинство арендаторов покинули свои квартиры, а Нью-Йорк фактически растерял своих жителей.