В мире разрабатывается около 180 разных вакцин от коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в настоящее время в мире разрабатываются около 180 вакцин от коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Притом, как он отметил, 35 вакцин уже проходят испытания на людях.

"Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни", - сказал гендиректор.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 27,9 млн заразившихся коронавирусом. Более 900 тыс. человек скончались и 18,8 млн пациентов выздоровели.