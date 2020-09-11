В Иордании взорвался склад боеприпасов

Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Иордании, передает телеканал "Россия 24". Местные СМИ сообщают о двух погибших, но официального подтверждения пока нет. Предположительно, причиной взрыва могло стать короткое замыкание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по словам министра информации королевства, на складе хранились армейские боеприпасы с истекшим сроком годности. На месте работают пожарные.