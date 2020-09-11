Мощный взрыв в Китае - есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел около одной из гостиниц в китайском городе Чжухай провинции Гуандун, пострадали прохожие и сотрудники заведения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ТВ, в 9.00 по местному времени (5.00 по бакинскому времени) в городскую пожарную часть поступило сообщение о взрыве возле гостиницы в районе Доумэнь. На место направились 11 пожарных машин.

"Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошёл взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения", - сообщает центральное телевидение Китая.

Отмечается, что в районе взрыва образовались завалы, вспыхнул пожар.

По последним данным, пострадали три человека. Они были госпитализированы. Информация о жертвах не поступала.