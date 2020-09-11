Более 16 военных погибли при атаке талибов на востоке Афганистана

Не менее 16 афганских военных и полицейских стали жертвами внезапной атаки исламских радикалов из движения "Талибан" на востоке страны накануне межафганских переговоров в Дохе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Боевики нанесли удар по посту афганских служб безопасности в районе Хогьяни в провинции Нангархар. Помимо 16 жертв, экстренные службы госпитализировали нескольких раненых, их состояние не уточняется.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

Переговоры между афганским правительством и талибами о полном прекращении противостояния должны пройти в Дохе 12 сентября.