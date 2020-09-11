https://news.day.az/world/1269736.html Власти штата Орегон эвакуировали 10% населения из-за лесных пожаров
Власти штата Орегон эвакуировали 10% населения из-за лесных пожаров
Власти американского штата Орегон провели эвакуацию более 10% жителей из своих домов из-за приближения лесных пожаров к ряду населенных пунктов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по словам, губернатора региона Кейт Браун, таких пожаров в Орегоне не наблюдалось никогда. Их площадь в настоящее время достигла 364 тыс. га.
Всего, по ее словам, были эвакуированы более полумиллиона американцев.
Крупные пожары на западе Соединенных Штатов начались в августе. Их распространению способствует низкая влажность и сильная жара. Так, 16 августа в калифорнийской Долине Смерти была зафиксирована температура 54,4°C.
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