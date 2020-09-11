Трамп отказался переносить срок решения вопроса о покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп отказался переносить срок решения вопроса о покупке приложения TikTok, которое принадлежит китайской компании ByteDance.

Как передает Day.az с ссылкой на Lenta.ru, Трамп подчеркнул, что 15 сентября - это крайняя дата для решения вопроса, и никакого ее переноса не будет. Он отметил, что ситуация с покупкой сервиса продвигается. "Посмотрим, что из этого выйдет. Его либо закроют, либо продадут", - констатировал американский лидер.

Ранее сообщалось, что владельцы соцсети задумались о том, чтобы пойти на компромисс с США и тем самым избежать полной продажи американских операций компании. По словам источников, вопрос продажи стал особенно актуален после решения китайских властей ограничить экспорт некоторых технологий в США.

23 августа стало известно, что компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа президент США Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем TikTok, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений "угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США".