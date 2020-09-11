Первый случай африканской чумы свиней зарегистрирован в Германии

Африканская чума свиней (АЧС) добралась до Германии.

Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на министра продовольствия и сельского хозяйства страны Юлию Клёкнер, первый случай заражения дикого кабана АЧС подтвержден недалеко от границы с Польшей.

Как передает Day.az с ссылкой на Интерфакс, туша погибшего кабана была обнаружена к юго-востоку от Берлина, в нескольких километрах от границы, в районе Шпре-Найсе. Взятые у животного пробы были исследованы государственным институтом Фридриха Лёффлера, который подтвердил заражение кабана АЧС.

Как заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, слова которого приводятся в сообщении, "появление АЧС в Германии для нас не неожиданность". "То, что она там будет и каким туда путем придет - страны Балтии - Польша - Германия - нам было ясно уже в 2009 году, и мы публиковали этот прогноз", - сказал он.

По его словам, занос АЧС, скорее всего, тяжело отразится на сельскохозяйственном секторе Германии, в которой свиноводство - одна из важнейших отраслей АПК, причем отрасль экспортоориентированная, "и именно эта его часть, наверное, пострадает в первую очередь".

"Мы неоднократно предупреждали Еврокомиссию о том, что нерешительность в подходах к контролю численности диких кабанов очень дорого обойдется европейским странам. Климат и состав энтомофауны европейских стран и, в частности, Германии таков, что укоренение АЧС на этих территориях может произойти очень быстро, а искоренение будет идти очень сложно", - считает Власов.

"Ситуация будет осложняться еще и тем, что во время распространения болезни у нас, в странах восточной Европы, особенно в Прибалтике и в Польше, уже произошла селекция вирусных штаммов, адаптировавшихся к популяции европейского кабана, а популяция кабана в пораженных регионах начала адаптироваться к вирусу, - пояснил он. - На деле это приводит к тому, что все больший процент зараженных кабанов не гибнет быстро, как 10-12 лет назад, а живет сравнительно долго, эффективно распространяя вирус".

"Сумеют ли немецкие коллеги купировать этот конкретный занос или нет, как мне кажется, существенного значения не имеет, потому что будут следующие заносы", - уверен Власов.

Замруководителя Россельхознадзора при этом не исключил дальнейшего продвижения АЧС по Европе, в частности, во Францию, Испанию и Португалию. "А занос инфекции в эти страны точно доставит много проблем, так как в них вирус будет резервироваться не только на диких свиньях, но и на некоторых видах клещей орнитодорес, которых у нас, в России, к счастью нет, а вот во Франции, Испании и Португалии они есть", - сообщил он, добавив, что у европейских коллег "наступают непростые времена".