Скончался игрок «Что? Где? Когда?»

Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook знаток Максим Поташев.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал Поташев. По его словам, причиной смерти стал инсульт.

Как передает Day.az с ссылкой на Gazeta.ru, Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 годы. Он возглавлял команду, в которую входили Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки. В последние годы, не принимая участия в играх, он часто приходил в Нескучный сад, где делился опытом с молодежью.