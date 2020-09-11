В США при лесных пожарах погибли больше 20 человек

Минимум 23 человека погибли при лесных пожарах на западе США, пишет газета USA Today, передает Day.az с ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 19 человек скончались в Калифорнии, трое - в Орегоне, один - в Вашингтоне. Издание добавляет, что десятки числятся пропавшими без вести, у нескольких человек критические ранения.

Огонь уничтожил сотни домов, тысячи зданий могут обрушиться. Предположительно, в стране бушуют больше 100 крупных пожаров на площади 1,8 миллиона гектаров.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 16 августа в районе парка Долина Смерти в Калифорнии температура воздуха прогрелась до +54,4°C, что может оказаться рекордом для штата. По прогнозам, тепловая волна продолжит двигаться по западному побережью. Из-за высокой нагрузки на электросети в Калифорнии многие жители остались без электричества. 18 августа штат объявил режим чрезвычайной ситуации.