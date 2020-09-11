В Бразилии ученого по коренным народам убили стрелой, когда он изучал племя

Один из ведущих специалистов Бразилии по изучению коренных народов Амазонии 56-летний Риели Франсискато был убит стрелой, когда приближался к одному из племен, пишет портал G1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, убийство произошло на западе Бразилии в муниципалитете Серингейрас, штат Рондония.

"Мы услышали звук стрелы, попавшей ему в грудь. Затем он закричал, вытащил стрелу и побежал назад. Ему удалось пробежать 50-60 метров, после чего он упал почти замертво. К сожалению, нашего друга больше нет", - приводятся слова одного из друзей погибшего.

Как пишет издание, Риели 30 лет занимался изучением и охраной коренного населения. Он работал в правительственном Национальном институте индейцев в Бразилии.