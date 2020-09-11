Первый снег в Канаде и на западе США

Канадскую провинцию Альберта и запад Соединенных Штатов замело снегом. Менее чем за сутки там летнюю жару сменили зимние холода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, отмечается, что в Денвере за несколько часов столбики термометров опустились с 34+ до нуля градусов.Местами намело до 30-ти сантиметров снега

Непогода накрыла Колорадо, Вайоминг и Южную Дакоту.