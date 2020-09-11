ООН: влияние пандемии на рост мировой бедности еще не достигло апогея

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире только набирает обороты, худшее пока впереди, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам специального докладчика ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттера, 176 миллионов человек в мире грозит пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день $3,2.

Он отметил, что экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.