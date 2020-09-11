https://news.day.az/world/1269928.html В Москве произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО
В Москве произошел пожар в жилом доме - ВИДЕО
На востоке Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание возникло в здании по адресу: улица Владимирская, 37 корпус 2.
Информация о пострадавших уточняется.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
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