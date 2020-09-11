В Москве произошел пожар в жилом доме

На востоке Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание возникло в здании по адресу: улица Владимирская, 37 корпус 2.

Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.