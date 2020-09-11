В Бейруте рядом с местом взрыва вспыхнул пожар

10 сентября в порту Бейрута, где в начале августа произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар.

Возгорание случилось на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии.

Day.Az со ссылкой на Гордон представляет фотографии с места происшествия.