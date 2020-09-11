https://news.day.az/world/1269978.html Перенесена дата открытия школ в больших городах Грузии
Перенесена дата открытия школ в больших городах Грузии
В Грузии учебный процесс в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Поти отложен до 1 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение подписал премьер-министр Георгий Гахария.
Сообщается, что решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
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