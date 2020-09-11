Перенесена дата открытия школ в больших городах Грузии

В Грузии учебный процесс в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Поти отложен до 1 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение подписал премьер-министр Георгий Гахария.

Сообщается, что решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.