В Армении вводится карантин до января 2021 года

Правительство Армении в пятницу приняло решение об установлении карантина по всей территории республики на период с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года.



Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, карантин заменит режим чрезвычайного положения, который действовал в Армении из-за пандемии коронавируса с 16-го марта текущего года.

Накануне президент Армении Армен Саркисян подписал законы о внесении изменений и дополнений в закон "Об обеспечении санитарно-эпидемической безопасности населения Армении", "О защите населения в чрезвычайных ситуациях" и 5 смежных законов, которые были приняты Национальным Собранием 7-го сентября и дают возможность установить правила и ограничения в виду эпидемиологической ситуации без объявления режима чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года, а потом пять раз продлевался на месяц. Таким образом, согласно решению правительства от 12-го августа, режим ЧП действует в Армении до 17:00 11-го сентября.



При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита, а с 12-го августа разрешен въезд в страну иностранцев и проведение собраний и митингов, но с ношением маски и соблюдением социальной дистанции.